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Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Экспорт золота из России в Китай в июле достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне и в 50 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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Как отмечается, в прошлом году Китай закупил российского золота на $237 млн. До февраля текущего года драгметалл из РФ уходил в основном в Великобританию (84% всех поставок), Швейцарию и ОАЭ. С учетом западных санкций золото поставляется в Китай с дисконтом, однако точный размер скидки неизвестен.

По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, большинство золотовалютных резервов Центральных банков развивающихся стран имеют очень небольшую долю золотых активов. Так , например, у Китая — 3,4%, у Саудовской Аравии — 4%, у Индии — 7% (у стран ЕС и США — выше 60-70%, у РФ — порядка 20%), поэтому потенциал роста доли золота очень большой.

Эксперт напомнил, что по итогам 2021 года спрос на физическое золото уже был рекордным со стороны центробанков, и отметил, что динамика, скорее всего, продолжится, так как прецедент с заморозкой золотовалютных резервов России, рост ставки Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка в перспективе могут способствовать росту спроса на золото.

«Сейчас золота в золотовалютных резервах Китая — около 2 тыс.т. Годовой объем российского производства — 360 т в год. Поэтому гипотетическое увеличение золотого запаса только Китая с 3,4% от золотовалютных резервов хотя бы до 10% потребуют покупки 4 тыс. т, что соответствует более чем 10 годам российского производства», — уточнил Скрябин в беседе с «Известиями».

18 августа сообщалось, что международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд. Так, по состоянию на 5 августа объем международных резервов страны составлял $574,8 млрд. Уже 12-го числа цифра выросла до $580,6 млрд.

22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что иски по возврату заблокированных международных резервов страны всё еще находятся в стадии подготовки.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр указал на то, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

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