Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Так, по состоянию на 5 августа объем международных резервов страны составлял $574,8 млрд. Уже 12-го числа цифра выросла до $580,6 млрд.

22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что иски по возврату заблокированных международных резервов страны всё еще находятся в стадии подготовки.

Заморозка части российских резервов последовала в рамках санкций Запада в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Однако, как заявила в апреле председатель Центробанка Ксения Юдаева, регулятор готовился к такому шагу заранее и диверсифицировал свои вложения. При этом заморозку резервов ЦБ РФ в таких размерах, в которых она произошла, Юдаева назвала беспрецедентной.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр указал на то, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.