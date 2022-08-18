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Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд

Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд, до $580,6 млрд
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

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Так, по состоянию на 5 августа объем международных резервов страны составлял $574,8 млрд. Уже 12-го числа цифра выросла до $580,6 млрд.

22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что иски по возврату заблокированных международных резервов страны всё еще находятся в стадии подготовки.

Заморозка части российских резервов последовала в рамках санкций Запада в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Однако, как заявила в апреле председатель Центробанка Ксения Юдаева, регулятор готовился к такому шагу заранее и диверсифицировал свои вложения. При этом заморозку резервов ЦБ РФ в таких размерах, в которых она произошла, Юдаева назвала беспрецедентной.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр указал на то, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

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