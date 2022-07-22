Набиуллина рассказала о подготовке исков по возврату резервов РФ

Иски по возврату международных резервов всё еще находятся в стадии подготовки. Об этом заявила в пятницу, 22 июля, глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

«Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВР (золотовалютных резервов России. — Ред.) — это сложный процесс. Мы в стадии их подготовки», — сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Набиуллина сообщала, что ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций и компаний, которые пошли на недружественные шаги. В отношении них будут приняты действия по защите активов РФ и резидентов страны.

Заморозка российских резервов последовала в рамках санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

Однако, как заявила в апреле председатель Центробанка Ксения Юдаева, регулятор готовился к такому шагу заранее и диверсифицировал свои вложения. При этом заморозку резервов ЦБ РФ в таких размерах, в которых она произошла, Юдаева назвала беспрецедентной.

До этого, в конце марта, президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

В том же месяце глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр указал на то, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.