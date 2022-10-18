Центробанк назвал нецелесообразным накопление резервов в золоте

Центральный Банк (ЦБ) РФ считает, что в настоящее время нецелесообразно накапливать золото в золотовалютных резервах. Об этом заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин на заседании Совета Федерации (СФ) во вторник, 18 октября.

«С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно, поскольку это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — сказал он.

Заботкин также прокомментировал вопрос о возможности закупки золота в резервы для возможности оказания поддержки золотодобывающей промышленности.

Зампреда ЦБ указал на то, что целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат Центробанка.

«Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным», — отметил он.

До этого, летом текущего года, Министерство финансов предложило создать резерв драгоценных металлов и камней. Отмечалось, что инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

Центробанк с 8 апреля перешел на покупку золота у банков по договорной цене вместо фиксированной.

В конце февраля ЦБ объявил, что возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, спустя две недели приостановил ее «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения», а вскоре вновь заявил о планах закупать этот актив, но по фиксированной цене 5 тыс. рублей за грамм — с 28 марта.

На тот момент это подразумевало существенный дисконт: бенчмарк LBMA в пересчете на рубли превышал 6 тыс. рублей за грамм. С тех пор с учетом динамики курсов валют и корректировки цен на золото рыночная цена опустилась примерно до 4,7 тыс. рублей.