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Экономист рассказал о причинах перехода ЦБ на покупку золота по договорной цене

Экономист Домащенко: меняя правила покупки золота, ЦБ подстраивается под изменяющуюся конъюнктуру
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Переход Банка России на покупку золота у кредитных организаций по договорной цене вместо фиксированной, видимо, связан с тем, что прежний фиксированный курс покупки этого драгметалла уже дорогой, учитывая укрепление рубля. Таким образом ЦБ пытается подстроиться под изменяющуюся конъюнктуру, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в четверг, 7 апреля.

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Ранее в этот же день регулятор сообщил, что с 8 апреля переходит на покупку золота у банков по договорной цене вместо фиксированной.

«В связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций», — отмечается в сообщении.

По словам Домащенко, вопрос в том, как будут договариваться, на что ориентироваться при покупке.

«Просто будут смотреть на золотой фиксинг лондонского рынка и курс рубля в России, набрасывать спрэд и ставить котировку на покупку», — допустил он.

При этом экономист отметил, что лучше, конечно, публично объявлять фиксинги.

Банк России в конце февраля объявил, что возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, спустя две недели приостановил ее «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения», а вскоре вновь заявил о планах закупать этот актив, но по фиксированной цене 5 тыс. рублей за грамм — с 28 марта. На тот момент это подразумевало существенный дисконт: бенчмарк LBMA в пересчете на рубли превышал 6 тыс. рублей за грамм. С тех пор с учетом динамики курсов валют и корректировки цен на золото рыночная цена опустилась примерно до 4,7 тыс. рублей.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков. До этого приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом в 20%.

В тот же день Минфин предложил разрешить россиянам покупать инвестиционное золото в слитках за наличную иностранную валюту.

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