Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации

Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, в законодательстве не представлен механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, однако они необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

Ранее, 30 мая, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг сообщил, что конфискация замороженных в Евросоюзе российских резервов может создать опасный прецедент.

В этот же день на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал о том, что вопрос конфискации замороженных в ЕС резервов РФ обсуждается, но это предполагает юридически сложный процесс.

Также 30 мая журналист Financial Times Джиллиан Тетт заявила, что возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада. По словам журналистки, такие действия могут привести к утрате доверия, на котором основаны экономика и политика евро-атлантического сообщества.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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