В ГД заявили о создании опасного прецедента в случае конфискации ЕС резервов РФ

Конфискация замороженных в Евросоюзе российских резервов может создать опасный прецедент. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Абсолютно точно будут ответные меры, скорее всего, они будут зеркальные. Если европейские страны выйдут за рамки их же национальных законодательств, это приведет к проблемам для них и в целом для международных отношений. Если разрушены все правила, если закон нигде не действует, то это хаос. Они сами-то понимают, что дальше будут делать? Если они ударят по своему национальному законодательству, как они потом из этой ситуации будут выходить? Это опасный прецедент», — отметил он.

При этом депутат выразил сомнения в том, что европейским странам удастся договориться по вопросу конфискации российских резервов, поскольку это слишком серьезная проблема.

«Понятно, что политики не всегда внимательно вникают в законодательство, в юридические тонкости. Но мне кажется, там найдутся люди, которые подскажут, что то, что они пытаются сделать, это опасная штука прежде всего для них самих», — заключил Гартунг.

Ранее в этот день на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал о том, что вопрос конфискации замороженных в ЕС резервов РФ обсуждается, но это предполагает юридически сложный процесс.

30 мая журналист Financial Times Джиллиан Тетт заявила, что возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада. По словам журналистки, такие действия могут привести к утрате доверия, на котором основаны экономика и политика евро-атлантического сообщества.

Тетт отметила, что действия Евросоюза не имели бы под собой юридического основания. Кроме того, призывы к передаче Украине замороженных российских активов вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада, указала журналист.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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