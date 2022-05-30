В Еврокомиссии обсуждают конфискацию резервов России в пользу Украины

Конфискация замороженных в ЕС российских резервов обсуждается, но это предполагает юридически сложный процесс. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Передача (российских. — Ред.) резервов (Украине. — Ред.) обсуждается, но от заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс. Разные европейские страны при поддержке ЕК изучают юридические и финансовые механизмы», — приводит его слова ТАСС.

В этот же день журналист Financial Times Джиллиан Тетт заявил, что возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада. По словам журналиста, такие действия могут привести к утрате доверия, на котором основаны экономика и политика евроатлантического сообщества.

Тетт отметила, что действия Евросоюза не имели бы под собой юридического основания. Кроме того, призывы к передаче Украине замороженных российских активов вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада, указала журналист.

25 мая в министерстве экономики, образования и науки Швейцарии заявили «Известиям», что закон об эмбарго в настоящий момент не дает правовых оснований для конфискации и передачи активов.

17 мая сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы (ЗВР) России из-за ситуации вокруг Украины. Указывалось также, что о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

Ранее в тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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