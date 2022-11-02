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Мировые центробанки закупили на 115% больше золота в III квартале года
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Мировые центробанки закупили на 115% больше золота в III квартале года

WGC: мировые центробанки купили рекордные 700 т золота в 2022 году
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Фото: Global Look Press/face to face/Christian Ohde
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Мировые центральные банки закупили в III квартале года рекордные 399,3 т золота, что на 115% больше показателей II квартала. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council), опубликованном во вторник, 1 ноября.

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«Объем покупок мировыми центральными банками в III квартале вырос почти до 400 т (+115% по сравнению с предыдущим кварталом). Это самый большой рост спроса за один квартал в этом секторе за всё время начиная с 2000 года. Показатель почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 241 т в III квартале 2018 года. Это также знаменует восьмой квартал подряд чистых покупок и увеличивает общий объем покупок с начала года до 673 т, что выше, чем за любой другой полный год с 1967 года», — сказано в отчете.

Крупнейшими покупателями золота в этом году стали центробанки Турции, Узбекистана и Катара, добавила «Газета.Ru».

18 октября зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин на заседании Совета Федерации сообщил, что регулятор считает нецелесообразным в настоящее время накапливать золото в золотовалютных резервах.

До этого, летом текущего года, Министерство финансов предложило создать резерв драгоценных металлов и камней. Отмечалось, что инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

Также в конце августа стало известно, что экспорт золота из России в Китай в июле достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне и в 50 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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