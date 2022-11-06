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В Свердловской области произошло возгорание в кафе на площади 2 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В селе Малая Лая Свердловской области произошло возгорание в двухэтажном кафе-гостинице. Площадь распространения огня составила 2 тыс. кв. м, о чем в воскресенье, 6 ноября, сообщили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, находящиеся внутри здания люди успели эвакуироваться.

На место происшествия было доставлено 13 единиц спецтехники для тушения пожара. К борьбе с пламенем были привлечены 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.

В результате пожар был локализован. Экстренные службы продолжают свою работу.

Днем ранее пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Сейчас возгорание полностью ликвидировано. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов.

Уточнялось, что около 03:00 в «Полигоне» в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Мужчина признал вину, его задержали.

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