В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20

Читателей китайской газеты «Гуаньча» встревожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не поедет на саммит G20, в случае если в нем будет участвовать президент РФ Владимир Путин. Свои комментарии они оставили под статьей об этом, опубликованной 4 ноября.

«Дурной знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», — заметил один из пользователей.

Другой читатель указал на постоянные просьбы нынешнего президента Украины о финансовой и военной помощи.

«Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», — написал он.

Третий читатель обратил внимание на то, что Украина не является членом «большой двадцатки».

«Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?» — иронично поинтересовался он.

С ним согласился еще один пользователь.

«Украине вообще не место в G20», — отметил читатель.

Ранее, 4 ноября, читатели немецкого журнала Spiegel также раскритиковали это заявление Зеленского. Они посчитали трусостью отказ президента Украины участвовать в саммите G20 вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский 3 ноября заявил, что не будет участвовать в саммите «группы двадцати» (G20), если в нем примет участие российский лидер.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты получили приглашения на саммит.

31 октября Путин заявил о том, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключил, что будет присутствовать лично на саммите «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.