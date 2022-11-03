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Генсек НАТО заявил о подходящем времени для принятия Швеции и Финляндии в альянс

Столтенберг: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Процесс присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу пора завершить, так как эти две страны уже выполнили условия, ранее поставленные Турцией, которые были необходимы для принятия их в НАТО. Об этом заявил 3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, он намерен обсудить данный вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже в пятницу.

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но и сделать их членами альянса. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах», — заявил он на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ответ Чавушоглу заявил, что Турция не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму. Для приема Финляндии и Швеции Турция должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.

Ранее в четверг источники агентства Bloomberg сообщили, что власти Турции, скорее всего, не ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года или даже до президентских выборов, которые должны пройти в июне. По словам собеседников агентства, власти Швеции сделали недостаточно, чтобы удовлетворить требования Анкары.

2 ноября финский министр иностранных дел Пекка Хаависто отметил, что планы НАТО по обороне будут затруднены, если Финляндия и Швеция не присоединятся к альянсу одновременно. Он охарактеризовал переговоры на официальном уровне как «многообещающие», несмотря на позицию турецкой стороны. Хаависто добавил, что многие страны альянса ведут диалог с Турцией по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

25 октября стало известно, что в Анкаре прошли переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии в рамках процесса вступления страны в НАТО. Стороны обсудили вопросы, касающиеся выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В частности, указывалось, что вступление в блок Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а сам альянс — сильнее. Однако Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран выполнить ее требования.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 16 мая в рамках юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности указал, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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