Делегация Финляндии обсудит в Анкаре вопросы членства в НАТО

Делегация Финляндии 25 октября в Анкаре обсудит вопросы членства в НАТО и экстрадиции членов террористических организаций. Об этом сообщает в субботу, 22 октября, телеканал TRT.

Переговоры пройдут в министерстве юстиции Турции с участием представителей заинтересованных ведомств. В частности, будут обсуждаться вопросы, касающиеся выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году.

В четверг, 20 октября, Генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали практически все страны альянса. Он уточнил, что многие государства предоставили им гарантии безопасности.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации, в частности, указывается, что вступление в блок Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Однако Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

При этом президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.