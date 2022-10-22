Реклама
Прямой эфир
Мир
«Укрэнерго» ограничила поставки электроэнергии в ряде регионов Украины
Мир
Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном
Мир
В Шотландии снова заговорили о независимости после отставки Трасс
Мир
Самолет врезался в дом и загорелся на северо-востоке США
Мир
В Киевской области произошел взрыв
Мир
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Мир
Жители Хмельницкого, Ровно и Луцка остались без света
Мир
Шольц рассказал о недовольстве немцев поставками оружия Киеву
Мир
Компартия Китая внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня
Происшествия
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Мир
В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Мир
Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов
Сюжет:

Делегация Финляндии обсудит в Анкаре вопросы членства в НАТО

TRT: делегация Финляндии 25 октября обсудит в Анкаре вопросы членства в НАТО
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация Финляндии 25 октября в Анкаре обсудит вопросы членства в НАТО и экстрадиции членов террористических организаций. Об этом сообщает в субботу, 22 октября, телеканал TRT.

Северное влияние: разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами альянса не позднее июня 2023 года

Переговоры пройдут в министерстве юстиции Турции с участием представителей заинтересованных ведомств. В частности, будут обсуждаться вопросы, касающиеся выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году.

В четверг, 20 октября, Генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали практически все страны альянса. Он уточнил, что многие государства предоставили им гарантии безопасности.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации, в частности, указывается, что вступление в блок Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Однако Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

При этом президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022