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МИД Финляндии заявил о риске «кризисной ситуации» из-за вступления в НАТО

Глава финского МИД Хаависто: вступление в НАТО может обернуться «кризисной ситуацией», если Финляндия и Швеция не вступят одновременно
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Фото: TASS/IMAGO/Heikki Saukkomaa
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Планы НАТО по обороне будут затруднены, если Финляндия и Швеция не присоединятся к альянсу одновременно. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто 2 ноября.

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Он охарактеризовал переговоры на официальном уровне как «многообещающие», несмотря на позицию турецкой стороны.

«Турция сделала небольшое различие между Финляндией и Швецией и сказала, что Швеция более проблематична из-за курдского вопроса. Довольно трудно заниматься оборонительным планированием, если вы просто посмотрите на карту. Почти любая помощь здесь обязательно пройдет через Швецию в условиях кризиса»,― сказал он в интервью MTV Uutiset.

Хаависто добавил, что многие страны альянса ведут диалог с Турцией по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее, 26 октября, финская газета Iltalehti написала, что законопроект договора о членстве Финляндии в НАТО, который позволяет альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны, уже готов. Его представят на рассмотрение парламента в течение двух недель. Как отмечается в публикации, возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии важна, поскольку превентивное сдерживание НАТО опирается именно на ядерное оружие США и Великобритании.

В Анкаре 25 октября прошли переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии по вступлению североевропейской страны в НАТО. Обсуждались вопросы о судьбе членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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