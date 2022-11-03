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Источники рассказали о нежелании Турции ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Bloomberg: Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Власти Турции, скорее всего, не ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года или даже до президентских выборов, которые должны пройти в июне. Об этом сообщает в четверг, 3 ноября, агентство Bloomberg.

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«Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет даже до выборов, которые должны состояться в следующем году, невелики», — пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, власти Швеции сделали недостаточно, чтобы удовлетворить требования Анкары. Помимо этого повестка заседаний парламента Турции уже расписана до конца года.

Также, как отмечает агентство, турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом, если Швеция не выполнит требования Турции. Среди них — необходимость пресечения деятельности курдских сепаратистов, экстрадиция лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота, и полная отмена ограничений на продажу оружия Анкаре.

При этом голосование по заявке Финляндии планируется провести одновременно с голосованием по Швеции.

25 октября стало известно, что в Анкаре прошли переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии в рамках процесса вступления страны в НАТО. Стороны обсудили вопросы, касающиеся выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, и организации ФЕТО, обвиняемой турецкими властями в попытке госпереворота в 2016 году. Финляндия предоставила ряду этих граждан политическое убежище.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации, в частности, указывается, что вступление в блок Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран выполнить ее требования.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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