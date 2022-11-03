Оториноларинголог рассказал об опасных последствиях храпа

Систематический храп может вызвать опасные последствия для здоровья. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил оториноларинголог «СМ-Клиники» Антон Ризаев.

По его словам, храп происходит из-за расслабления мышц мягкого неба и структур глотки и гортани, а также затруднения носового дыхания. Кроме того, возникновению храпа может способствовать сильная усталость, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и употребление алкоголя.

Врач пояснил, что систематический храп может привести к остановкам дыхания во сне — апноэ. При этом люди с апноэ могут страдать от бессонницы, снижения работоспособности, гипертонии, ожирения, импотенции и ряда других проблем.

«Апноэ страдает 5–7% людей старше 30 лет. Тяжелыми формами заболевания страдают около 1–2%. После 60 лет апноэ страдает около 30% мужчин и около 20% женщин», — рассказал Ризаев «Газете.Ru».

Для того, чтобы избавиться от храпа, эксперт посоветовал обратиться к врачу оториноларингологу или сомнологу.

22 июля невролог «Европейского медицинского центра» Николай Ильин заявил, что апноэ во сне повышает риск ишемического инсульта. По его словам, при средней и тяжелой степени вероятность инсульта увеличивается в три раза, а у 70% пациентов со случившимся инсультом был выявлен апноэ.