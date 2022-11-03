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Главного тренера ФК «Химки» Гогниева дисквалифицировали на три матча

КДК РФС: главный тренер ФК «Химки» Гогниев дисквалифицирован на три игры за неспортивное поведение
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева на три матча за неспортивное поведение. Об этом журналистам 3 ноября сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Инцидент произошел во время матча 15-го тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) против московского «Динамо», «Химки» проиграли со счетом 1:6, а Гогниева удалили в перерыве матча.

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Тренер был удален за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он оскорбил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении, напоминает газета «Спорт-Экспресс».

«За оскорбительное поведение к официальным лицам и неспортивное поведение Гогниев дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации и оштрафован на 200 тыс. рублей», — отметил Григорьянц.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в 15 матчах. В следующем туре они примут дома «Оренбург» 4 ноября. Таким образом, Гогниев пропустит не только эту игру, но и матчи с «Сочи» и «Факелом».

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