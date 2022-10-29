«Динамо» со счетом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ
Московское «Динамо» 29 октября обыграло «Химки» со счетом 6:1 в 15-м туре чемпионата России по футболу.
В составе столичного клуба голы оформили Муми Нгамалё, Денис Макаров, Федор Смолов, Константин Тюкавин, а Ярослав Гладышев сделал дубль в течение двух минут. У гостей единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Илья Садыгов, сообщает «Спорт-Экспресс».
В перерыве главный тренер «Химок» Спартак Гогниев был удален за споры с судьей.
«Динамо» одержало третью победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Химки» продлили безвыигрышную серию до 11 матчей и остались на 15-й позиции.
23 октября «Химки» также проиграли с разницей в пять мячей московскому «Спартаку». Матч 14-го тура РПЛ закончился со счетом 5:0 в пользу столичной команды.