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«Динамо» со счетом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ

«Динамо» разгромило «Химки» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 6:1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московское «Динамо» 29 октября обыграло «Химки» со счетом 6:1 в 15-м туре чемпионата России по футболу.

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В составе столичного клуба голы оформили Муми Нгамалё, Денис Макаров, Федор Смолов, Константин Тюкавин, а Ярослав Гладышев сделал дубль в течение двух минут. У гостей единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Илья Садыгов, сообщает «Спорт-Экспресс».

В перерыве главный тренер «Химок» Спартак Гогниев был удален за споры с судьей.

«Динамо» одержало третью победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Химки» продлили безвыигрышную серию до 11 матчей и остались на 15-й позиции.

23 октября «Химки» также проиграли с разницей в пять мячей московскому «Спартаку». Матч 14-го тура РПЛ закончился со счетом 5:0 в пользу столичной команды.

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