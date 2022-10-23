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«Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0 в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московский футбольный клуб «Спартак» 23 октября со счетом 5:0 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 14-го тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

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Счет на второй минуте открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Затем нападающий Шамар Николсон осуществил дубль, забив на 18-й и 63-й минутах матча.

Забитыми мячами также отметились Павел Мелешин (83) и Павел Маслов (89).

Победив в матче, «Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка, у питерской команды еще одна игра в запасе.

24 октября «Зенит» сыграет с «Сочи», пишет «Спорт-Экспресс».

«Химки» с девятью очками остались на 15-й позиции в турнирной таблице. У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.

В следующем туре «Спартак» примет «Торпедо». Игра состоится 30 октября. «Химки» 29 октября в гостях сыграют с «Динамо».

22 октября сообщалось, что в рамках 14-го тура РПЛ футболисты московского «Динамо» победили столичный «Локомотив» со счетом 3:1. Клуб располагается на шестой строчке зачета (23 очка).

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