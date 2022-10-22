Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ

Футболисты «Динамо» 22 октября одержали волевую победу над «Локомотивом» в московском дерби со счетом 3:1 .

Матч состоялся на поле «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Федор Смолов (33-я минута, с пенальти), Арсен Захарян (64), Даниил Фомин (90+3, с пенальти). В составе красно-зеленых отличился Франуса Камано (1). На 38-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол Захаряна.

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