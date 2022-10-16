«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в 13-м туре РПЛ

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в московском дерби в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча футбольных клубов состоялась в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил Федор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» отметились Антон Зиньковский (53) и Александр Соболев (57).

Соболев стал первым участником красно-белых за последние 67 лет, который забил голы в семи матчах подряд. До него такой результат показал Николай Паршин в 1955 году.

Примечательно, что это первая ничья команд с 23 сентября 2018 года, тогда результатом матча стал счет 1:1.

Дерби между московскими ФК прервало серию побед «Спартака», который ранее обыграл «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов» в рамках РПЛ, а также «Факел» и «Зенит» в матчах группового этапа Кубка России.

«Спартак» с 26 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, армейцы набрали на одно очко меньше и обосновались на третьей.

В следующем туре премьер-лиги красно-белые примут у себя подмосковный клуб «Химки», параллельно ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом».

Ранее, в августе, «Спартак» и ЦСКА разделили первое место в рейтинге чемпионата России. У обеих команд по итогам четырех туров РПЛ набралось одинаковое количество побед (3), ничьих (1) и поражений (0) и, соответственно, сумма очков была одной и той же (10). Кроме того, и красно-белые, и армейцы забили и пропустили одинаковое количество мячей (по 11 и 3).