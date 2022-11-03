ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта

Страны Евросоюза (ЕС) могут начать поставки определенных объемов электроэнергии на Украину, вместо того чтобы импортировать ее из этой страны. Такую позицию сформулировал 3 ноября в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

«Энергетическая система Украины уже подключена к системе Евросоюза, в последние месяцы были небольшие обмены энергией. В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества Украине», — заявил Макфи на брифинге.

Подключение Украины к евросистеме было завершено в начале лета для того, чтобы экспортировать электроэнергию с территории страны в Европу.

Ранее, 2 ноября, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в стране повреждено около 35–45% оборудования системы энергетики. Он отметил, что поврежденные объекты оперативно восстанавливают. Вместе с тем, по словам эксперта, энергосистема страны управляема и блэкаут Украине не грозит.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов России повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

31 октября исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук признал, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована. При этом купить новую технику невозможно, так как это очень дорого.

28 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что, даже если Украина начнет закупать электроэнергию в Словакии, это приведет только к дальнейшему росту цен на энергоносители как для Европы, так и для самих украинцев. Как отметил политик, покупка энергии у Европы не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

25 октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол отметил, что первый по-настоящему глобальный энергетический кризис происходит в мире из-за конфликта на Украине. 12 октября МИД Венгрии спрогнозировал течение энергетического кризиса в мире до 2024 года включительно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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