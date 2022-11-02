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На Украине заявили о повреждении до 45% энергетической системы страны

В Центре исследований энергетики сообщили, что энергосистема Украины повреждена на 35-45%
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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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Около 35–45% оборудования системы энергетики Украины повреждено. Об этом 2 ноября сообщил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Он отметил, что поврежденные объекты оперативно восстанавливают.

«Трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35% и 45%», — приводит телеканал Еspreso слова Харченко.

Он заявил, что удары в основном наносятся по трансформаторным подстанциям, что осложняет доставку электричества до потребителя, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем, по словам эксперта, энергосистема страны управляема и блэкаут Украине не грозит.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов России повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

31 октября исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук признал, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована. При этом купить новую технику невозможно, так как это очень дорого.

10 октября российские военные начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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