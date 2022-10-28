Медведев указал на бесполезность закупки Украиной электроэнергии у Словакии

Даже если Украина начнет закупать электроэнергию в Словакии, это приведет только к дальнейшему росту цен на энергоносители как для Европы, так и для самих украинцев. Об этом заявил 28 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины. Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…» — отметил политик в своем Telegram-канале.

Днем ранее стало известно, что Украина провела тестовую поставку электроэнергии из Европы, получив поставку мощностью 1 МВт из Словакии. Электричество получила «Энергетическая компания Украины». Уточнялось, что перед отопительным сезоном Киев проверяет возможности поставки энергии из стран Европы на случай дефицита в условиях ракетных ударов России.

В этот же день в «Укрэнерго» сообщили, что в центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что минувшей ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

Как 25 октября сообщила газета The Washington Post, на Украине признали, что мало что могут сделать для защиты энергетической системы от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры.

В свою очередь журнал Economist назвал эффективными удары РФ по энергосетям Украины. Как заявил изданию исполнительный директор ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины, Дмитрий Сахарук, цели были тщательно выбраны, удары пришлись на электроподстанции, соединяющие разные части украинской энергосистемы.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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