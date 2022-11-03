Илон Маск назвал Twitter коллективным кибернетическим сверхразумом

Американский предприниматель и новый глава Twitter Илон Маск назвал соцсеть коллективным кибернетическим сверхразумом. Об этом он 3 ноября написал в своей странице в Twitter.

«Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений», — написал Маск.

Накануне, 2 ноября, американский предприниматель заявил, что что планирует сделать сервис самым достоверным источником информации в мире, «независимо от политических пристрастий».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

На следующий день предприниматель анонсировал создание совета модерации контента в соцсети.

31 октября Маск распустил совет директоров соцсети Twitter. Таким образом, он стал единоличным директором компании. При этом позднее бизнесмен заявил, что решение о роспуске совета директоров является временным.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 1 ноября в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Маск на посту главы Twitter уже начал совершать странные действия.