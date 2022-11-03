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В Ассоциации банков России рассказали о регулировании ипотеки от застройщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ассоциация банков России (АБР) согласна с предложением ввести ограничения по процентным ставкам на кредиты от застройщиков, рассказал «Известиям» 3 ноября вице-президент АБР Алексей Войлуков.

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Такую меру предлагается установить вместо надбавок к резервам по кредитам.

«Конечно, любые меры надо применять не задним числом, а только к вновь выдаваемым ссудам. При этом окончательное решение по уровню минимальной ставки или введению других ограничений будет принимать регулятор, возможно совместно с Минстроем России», — сказал он.

Отвечая на вопрос, позволит ли это ограничить повышение цен на недвижимость для компенсации низкой процентной ставки со стороны застройщика, Войлуков отметил, что меры, направленные на банки, только косвенно могут изменить текущие маркетинговые ходы застройщиков.

«На наш взгляд, ограничение минимального размера процентной ставки соответствующим образом будет сдерживать повышение стоимости приобретаемой в ипотеку по такой программе недвижимости», — сказал он.

Важным инструментом в предложениях по регулированию ипотеки он назвал проработку раскрытия информации потребителям по объектам недвижимости, параметрам кредитных продуктов со стороны застройщиков, а также о возможных рисках в сегменте кредитов.

В то же время Центробанк обсуждает матрицу надбавок к резервам по льготным кредитам от застройщиков в зависимости от значения индикатора, который сравнивает эффективную ставку по кредиту с рыночным показателем.

«Диапазон надбавки к резерву лежит в значениях от 5 до 25 п.п. Надо иметь в виду, что в соответствии с действующими требованиями по портфелям однородных ссуд, обеспеченных ипотекой на жилую недвижимость, без просроченных платежей минимальный размер резерва составляет 0,35%», — уточнил он.

В начале октября ЦБ заявил о том, что предельно низкие ставки приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, в результате увеличивая их общую кредитную нагрузку. Центробанк планировал ввести дополнительные регуляторные меры в отношении субсидируемой ипотеки от девелоперов. Как объяснил регулятор, резкий рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря и и несет высокие риски для заемщиков и банков.

3 ноября стало известно, что бизнес попросил ЦБ не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01–2% годовых, иначе спрос на первичном рынке жилья упадет, что может привести к финансовым проблемам у девелоперов и появлению новых обманутых дольщиков.

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