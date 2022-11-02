В Сербии сбили неизвестный беспилотник

Вооруженные силы Сербии сбили неопознанный беспилотник над территорией страны. Об этом 2 ноября сообщила газета Blic.

Дрон был сбит над армейскими казармами, расположенными в городе Рашка. По данным издания, устройство вело наблюдение и разведку.

Накануне президент Сербии Александр Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники над Центральной Сербией. Это произошло после того, как неопознанные летательные аппараты были обнаружены рядом с городом Рашка, который расположен близ административной линии с Косово и Метохией.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 21 ноября начнут штрафовать в размере €150.

С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока автомобили будут изымать как не имеющие регистрации. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

На этом фоне глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность.

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина оценила вероятность военного столкновения отметила, что Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы упредить провокации Албании и продемонстрировать готовность защитить сербов. За этим, по ее словам, не стоит искать потенциал серьезной эскалации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.