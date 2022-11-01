В Институте Европы РАН объяснили повышенную боевую готовность войск Сербии

Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы упредить провокации Албании и продемонстрировать готовность защитить сербов. За этим не стоит искать потенциал серьезной эскалации. Таким образом профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина оценила вероятность военного столкновения.

Ранее в этот день глава минобороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохии, передает RT.

Министр добавил, что ситуация в Косово и Метохии напряженная. В частности, в Косово начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Вучевич подчеркнул, что никто не хочет воевать, но армия готова выполнять любые задачи, сообщает телеканал «Звезда».

«На самом деле периодическая эскалация напряженности на юге Сербии, Косове и Метохии — это не редкость. Ничего экстраординарного», — сказала эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Она отметила, что и Приштина, и Белград часто приводят свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности, поэтому эта ситуация не является исключительной и серьезно настораживающей.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, начали выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать, пишет REGNUM. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.