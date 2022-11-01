Вучич приказал уничтожать вражеские беспилотники в небе над Сербией

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники над Центральной Сербией. Об этом сообщила 1 ноября газета «Вечерне новости».

По информации издания, такой приказ глава государства отдал после того, как неопознанные летательные аппараты были обнаружены рядом с городом Рашка, который расположен близ административной линией с Косово и Метохией.

В воздух были подняты сербские МиГ-29, после этого беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

На этом фоне глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность.

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина оценила вероятность военного столкновения отметила, что Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы упредить провокации Албании и продемонстрировать готовность защитить сербов. За этим, по ее словам, не стоит искать потенциал серьезной эскалации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.