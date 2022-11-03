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Врач рассказала о способности алкоголя действовать как депрессант

Врач Гуляева: алкоголь в неумеренных дозах действует как депрессант, человек перестает наслаждаться жизнью без стимуляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Употребление алкоголя нередко ассоциируют с расслаблением и выходными. Но на самом деле злоупотребление спиртными напитками действует как депрессант, и человек перестает наслаждаться жизнью без стимуляции. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Алена Гуляева.

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Она пояснила, что все алкогольные напитки содержат этиловый спирт или этанол. Попадая в кровь, этанол очень быстро всасывается, далее происходит повышение уровня адреналина, норадреналина, дофамина и эндогенных опиоидов, которые влияют на рецепторы головного мозга человека, с одной стороны, вызывая состояние эйфории, а с другой — уменьшая активность нервных клеток и замедляя процессы мышления. Так уходит беспокойство и человек расслабляется.

По словам Гуляевой, алкоголь кратковременно расслабляет организм и улучшает настроение в основном за счет выработки дофамина — гормона удовольствия и радости. При частом или неумеренном употреблении организм адаптируется и перестает его вырабатывать, сменяя «эффект расслабления» на агрессию и апатию.

«Попадая в кровь, этанол действует на клетки крови — эритроциты, часть из них из-за разрыва мембран разрушается и не может переносить кислород, другая часть — склеивается и такими конгломератами циркулирует по организму и не может проникнуть в самые мелкие сосуды и капилляры, что вызывает кислородное голодание — гипоксию клеток организма. Больше всего страдает от этого головной мозг», — предостерегла врач.

Так, при употреблении 100 г водки может погибнуть до 8 тыс. нейронов. Далее погибшие клетки начинают гнить и разлагаться непосредственно внутри мозга, что является причиной головной боли на следующий день — в народе это состояние называется похмельем, пояснила специалист.

«Для того чтобы избавиться от погибших нейронов, организм накачивает череп огромным количеством жидкости, которая растворяет и выводит погибшие клетки из организма через мочеполовую систему. Помимо гипоксии клеток головного мозга алкоголь угнетает активность нервных клеток, что что вызывает заторможенность, замедление речи, нарушение умственной деятельности, снижение концентрации внимания», — указала она.

Как подчеркнула Гуляева, любой алкоголь в неумеренных количествах действует как депрессант. После кратковременной выработки «гормона радости» в организме образуется вещество тетрагидроизохинолин, блокирующее выработку дофамина и серотонина. Что приводит к тому, что человек перестает наслаждаться жизнью без стимуляции.

«Уничтожаются тысячи нейронов, восстановить которые уже невозможно. Фактически, употребляя алкоголь, мы крадем сами у себя не только бодрость и энергию следующего дня, но и хорошее настроение, так как мозг с большим трудом восстанавливает свою нормальную работу и ему на это нужно время», — добавила врач.

В октябре врач психиатр-нарколог Андрей Вдовин заявил, что безопасных доз алкоголя не существует. Он подчеркнул, что любой алкоголь причиняет вред организму, поскольку содержащийся в нем этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в том числе на печень и сердечно-сосудистую систему.

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