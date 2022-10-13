Нарколог ответил на вопрос о допустимых дозах алкоголя

Врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом №1 Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Андрей Вдовин рассказал, что безопасных доз алкоголя не существует.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 13 октября, специалист рассказал, что любой алкоголь причиняет вред организму, поскольку содержащийся в нем этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в том числе на печень и сердечно-сосудистую систему.

Врач подчеркнул, что позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и современной наркологии «заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах».

«Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует в принципе», — заявил Вдовин.

Он указал на то, что чем больше человек употребляет спиртного, тем больше вреда причиняет себе, своему организму. Врач отметил, что если выпивать немного, но часто, это тоже окажет пагубное воздействие на здоровье.

«Если употреблять каждый день хотя бы рюмку крепкого алкоголя, в течение месяца это может привести к алкоголизму», — предупредил Вдовин.

Адекватное отношение к алкоголю, по его словам, заключается в его полном исключении из своей жизни. Врач также посоветовал выдерживать большой промежуток времени между употреблением и уменьшать дозы алкоголя, если избежать выпивки по каким-то причинам нет возможности.

11 октября невролог Елена Сопова рекомендовала метеозависимым людям отказаться от употребления алкоголя, сигарет, сладостей, кофе, пишет сайт kp.ru. По ее словам, это поможет комфортно переносить погодные изменения.

Также 11 октября главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин рассказал, что у человека в период длительного стресса повышаются уровни гормонов стресса, что может спровоцировать развитие различных зависимостей. Например, нехватка норадреналина провоцирует человека на получение «допинга» вроде алкоголя. Бороться со стрессом, по словам специалиста, можно при помощи физической нагрузки в сочетании с дыхательными упражнениями.

В сентябре министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал алкоголь худшим средством для снятия стресса. Как отмечает телеканал «Звезда», алкогольные напитки не подходят для снятия стресса, так как сами являются мощными депрессантами. Их употребление может вызывать у человека чувство угнетенности. Лучше всего снимать стресс после тяжелого дня не алкоголем, а прогулками на свежем воздухе и легкими физическими упражнениями.

Также в сентябре в минздраве Подмосковья предупредили россиян, что снимать стресс и тревогу при помощи алкоголя опасно для здоровья. Как отмечает RT, употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств.

12 августа государственное собрание Мордовии предложило запретить в России рекламу самогонных аппаратов. Предлагается ввести запрет на рекламу технологического оборудования, используемого для приготовления в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт, сообщает НСН.