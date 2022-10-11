Психиатр предупредил о связи стресса и развития зависимостей

Главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин рассказал, что у человека в период длительного стресса повышаются уровни гормонов стресса, что может спровоцировать развитие различных зависимостей.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» во вторник, 11 октября, специалист отметил, что организм в ответ на стимул вырабатывает три гормона — кортизол, адреналин и норадреналин.

Масякин объяснил, что при выделении адреналина у человека повышается давление, возбуждается нервная система и увеличивается частота нервных сокращений. Хронический стресс провоцирует постоянную выработку адреналина, а это негативно отражается на работе сердца и ЖКТ. Гормон кортизол выделяется при сильном стрессе. Он увеличивает уровень сахара в крови, повышает доступность восстановительных веществ. В нормальных условиях быстро выводится из организма, однако при хроническом стрессе выделение этого гормона провоцирует сонливость, тягу к сладкому, ухудшение внимания и памяти, снижение иммунитета и депрессию.

Норадреналин влияет на подвижность и сенсорное восприятие, а также на положительные эмоции. Его нехватка провоцирует человека на получение этих реакций при помощи «допингов» вроде алкоголя. При дефиците норадреналина возникает ощущение дискомфорта и желание повторного приема алкоголя.

«Таким образом, постоянная выработка, а потом нехватка норадреналина как бы подкрепляет возникновение зависимости», — пояснил Масякин.

Бороться со стрессом, по словам специалиста, можно при помощи физической нагрузки в сочетании с дыхательными упражнениями. Подойдут йога, пилатес, плаванье в удовольствие, велопрогулки, растяжка, цигун.

Психиатр также напомнил о необходимости высыпаться и соблюдать режим питания. Он подчеркнул, что кофеин и алкоголь снятию напряжения не способствуют.

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