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Психиатр перечислил тревожные симптомы для обращения к врачу

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Bernd Friedel
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Обращаться к психиатру следует тогда, когда человек почувствовал, что его ресурсы на исходе. Об этом в интервью «Известиям» 10 октября рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

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«Надо обратиться к врачу, когда вы понимаете, что все ваши психологические защитные механизмы исчерпали себя, и вы никак не можете справиться со сложившейся ситуацией. И, наконец, очень важным критерием болезненности вашего состояния, то есть необходимости идти к специалисту, является ситуация, когда оно достигло критического уровня. Настолько критического, что из-за этого вы перестаете справляться со своей работой, не можете наладить нормальные отношения с семьей, с друзьями, и возникает ощущение, близкое к потере смысла», — пояснил врач.

По его оценке, среди психических отклонений чаще всего наблюдается аффективный спектр, истерические реакции, тревожные расстройства.

«К сожалению, их очень много в молодежной среде, — отметил Шмилович.

При этом к психиатрам больше обращаются женщины, которые переживают за своих мужчин.

«Это естественно. Женская психика устроена таким образом, что очень большую роль играет материнский инстинкт», — добавил психиатр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сейчас к психиатрам обращаются больше, чем в ковидные времена»

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