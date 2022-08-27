Застывшая музыка: тайная природа навязчивых мотивов

Только 5% людей не знакомы с проблемой прилипчивых песенок, которые порой крутятся в сознании, досаждая бесконечными повторами. Подавляющее большинство время от времени попадает под влияние такого явления. Почему люди порой подолгу напевают одну и ту же мелодию, как избавиться от навязчивого мотива и когда стоит обращаться за помощью к специалистам — в материале «Известий».

Режьте, братцы

Когда речь заходит о навязчивых мелодиях или стихах, многим вспоминается знаменитый рассказ Марка Твена «Режьте, братцы, режьте!» Герою этого произведения запали в голову простенькие стихи о работе кондуктора, да так, что он долго не мог избавиться от мучительных строк. Конечно, мастер ироничной прозы немного утрировал, но, по словам специалистов, был недалек от истины. Стать жертвой прилипчивых песен или мелодий может практически каждый человек.

Галина Родригес-Родригес, врач-психиатр, психотерапевт клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке отмечает, что по статистике с таким явлением сталкиваются 95% населения Земли.

— Английские ученые даже придумали название этому феномену — earworm (дословно «ушной червь»). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты , — разъясняет она.

Застывшая музыка Фото: Global Look Press/tk2

По словам эксперта, людям запоминаются даже песни или мелодии, которые им совсем не нравятся. Человек раздражается, особенно если из-за ненужной «пластинки» в голове снижается способность сосредоточиться на чем-либо важном.

«Рабочий день пропал даром — я это понимал как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел, сколько мог, потом попробовал шагать быстрей. Однако это не помогло, стихи как-то сами применились к моей новой походке и терзали меня по-прежнему», — говорится в рассказе Марка Твена. Эта деталь также свидетельствует о том, что писатель пусть и карикатурно, но как нельзя точно передал смысл явления. В процессе запоминания стихов, песен и мелодий так или иначе заняты все участки головного мозга, в том числе и те, что отвечают за движение.

— В лобной и височной долях есть зоны, которые позволяют воспринимать и запоминать звуки. Особенно это касается височной области. Если вы слушаете музыку в наушниках, когда занимаетесь теннисом или бегаете по утрам, то подключаются все отделы, в том числе и двигательные. Например, Маяковский сочинял свои стихи, что называется, «в голову» и при этом шагал. А потом уже записывал готовые произведения. Поэтому все его стихи — в ритме шагистики, — рассказывает доктор биологических наук, руководитель лаборатории нервной системы НИИ морфологии человека Сергей Савельев.

Избитая мелодия для флейты

По мнению профессора Савельева, навязчивая мелодия или песня возникает в сознании, потому что мозг ленится заниматься умственной деятельностью и старательно подменяет ее повторами примитивных песенок. Для того чтобы это понять, нужно знать, что организм человека вырабатывает так называемые эндогенные (то есть внутренние) вещества — каннабиноиды и опиоиды, влияющие на удовольствие.

— Они образуются внутри нейронов и выделяются в зависимости от работы и праздности. Эти соединения считаются эндогенными наркотиками. Особенно активно они вырабатываются у детей и подростков , — комментирует Савельев.

Застывшая музыка Фото: Global Look Press/michael steiner

Возможно, этим объясняется восторженность мировосприятия и ощущение постоянного счастья, знакомые нам по детским годам. С возрастом картина меняется — например, опиоиды вырабатываются в организме взрослого человека уже в меньших количествах.

По словам ученого, люди, мозг которых активно работает, находятся в дефиците эндогенных веществ.

— По этой причине мозгу невыгодно интенсивно работать, поскольку в случае умственной деятельности он потребляет слишком много энергии, но вырабатывает мало каннабиноидов и опиоидов. Поэтому когда человек не занят познавательным процессом, а вспоминает и повторяет что-то уже не раз услышанное, мозг активно поддерживает это выработкой эндогенных веществ, чтобы поощрить умственную жвачку , — продолжает ученый.

Профессор подчеркивает, что если не затрачивать энергию на работу мозга, то нейроны начинают вырабатывать эндогенные каннабиноиды и опиоиды, словно поощряя человека за безделье. Эксперт полагает, что на такой особенности человеческого мозга строится музыкальная и поэтическая субкультура. И предлагает разобраться в этом на примере шлягеров, которые не отличаются оригинальностью и высокохудожественным уровнем, зато хорошо знакомы многим.

— Допустим, у некой певицы есть папа или муж с большими деньгами. Для нее записывают композицию, и неважно, что артистка произносит не все буквы и не знает нот, — всё это можно исправить с помощью компьютера. Песня повторяется в течение 40–45 дней так, чтобы она звучала из каждого утюга, пока мозг не привыкнет к ней и не запомнит ее. Потом будущий шлягер убирается из ротации. Через два-три месяца человек слышит его на волне радиостанции или в рекламе концерта. Мозг автоматически узнает мелодию и поощряет это узнавание эндогенными каннабиноидами и опиоидами , — разъясняет Сергей Савельев.

Музыка звучала во мне Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov

После такой «обработки», по мнению ученого, человек обязательно на последние деньги купит билет на концерт или скачает записи из интернета. Слушатель будет получать от песни настоящее удовольствие, построенное на экономии энергии, которая поддерживается эндогенными веществами. Так возникает зависимость от навязчивых композиций, слов, отрывков, фраз или куплетов.

— Музыка в данном случае действует словно способ обмана. Узнаваемая песня воспринимается как достижение мозга и поощряется эндогенными веществами. А вот если неподготовленный человек будет слушать сложную классическую музыку, то не получит никакого удовольствия , — говорит профессор.

По словам Сергея Савельева, у любителей серьезных произведений тоже возникает зависимость, только от классики. Например, подобная наслушанность характерна для выпускников музыкальных школ. Только в их головах вместо примитивного припева модных шлягеров могут звучать отрывки классических пьес.

Опасный вирус

Герой рассказа Марка Твена избавился от напасти, когда поделился своей проблемой с приятелем. Зато друг, услышав стихи, «заразился» ими и сам стал жертвой навязчивых строк. Эта особенность передаваться от человека к человеку действительно присуща прилипчивым строчкам и музыкальным фразам.

— Мелодии могут быть «заразны» при сочетании нескольких факторов. Например, вы гуляете с другом, который вслух напевает популярную песенку. Если в этот момент ваша когнитивная нагрузка низкая (то есть вы ни о чем не задумываетесь), то, вероятно, в скором времени подхватите мелодию , — объясняет Галина Родригес-Родригес..

Музыка звучала во мне Фото: Getty Images/ Betsie Van der Meer

Профессор Савельев подчеркивает, что возможность передачи песенки от человека к человеку зависит от индивидуального состояния людей. Чем умнее индивид, тем сложнее ему подхватить такой «вирус». Однако даже интеллектуалы порой рискуют попасть в коварную ловушку, причем злую шутку с ними играет именно активная умственная деятельность.

— Всё дело в том, что в мозге постоянно образуются межклеточные связи, влияющие на поведение и умственные способности человека. И если какая-то ерунда попадет в голову в момент образования массовых связей, то это приведет к долговременной памяти. И глупая песенка застрянет в сознании , — комментирует Савельев.

Например, человек работает в своем кабинете, а потом выходит на кухню, чтобы попить воды. Некоторое время он смотрит, как на экране телевизора кривляется певец, слушает его шлягер, а потом возвращается к своей работе. Мозг спонтанно запоминает ненужную информацию. И вот в голове уже крутится навязчивая мелодия, а трудовая деятельность застопоривается.

— Почему так происходит? Вы услышали глупую песню именно в тот момент, когда в голове образовалось множество межнейронных связей, которые вы стимулировали весь день, работая за компьютером. И от ненужной информации не избавишься, пока нежелательные синаптические связи не разойдутся. Но на это уходит очень много времени, а иногда они не исчезают вообще , — разъясняет Сергей Савельев.

Музыка звучала во мне Фото: Getty Images/NurPhoto

Кристина Вирт, врач-психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте также отмечает, что «заедающие» мелодии связаны с работой кратковременной и долговременной памяти, с ритмом и эмоциональной окраской мелодии для человека. По ее словам, сам по себе этот феномен не является патологией, хотя может длиться достаточно долгое время.

Помоги себе сам

Людям, которые все-таки устали прокручивать в сознании музыкальные фразы, стихи или какие-то навязчивые слова, Сергей Савельев советует заниматься разумной деятельностью, а не выпускать на волю так называемую лимбическую систему, отвечающую за инстинкты и гормоны.

Ученый подчеркивает, что это будет непросто, поскольку когда человек занимается более-менее осмысленной деятельностью, то мозг начинает бороться с «хозяином», чтобы тот не тратил лишнюю энергию. Так в сознании возникает навязчивая песенка.

— Если вам захотелось отвлечься от умственной деятельности, то ищите причину, почему мозг с ней борется. Почему он не хочет думать, а переключается на популярную мелодию. Мозг, по сути дела, подсовывает вам альтернативу мыслительной работы. А если перевести на научный язык, то такое переключение — это форма смещенной активности, которая позволяет остановить рассудочную деятельность , — говорит профессор Савельев.

Специалисты считают, что с навязчивыми мелодиями можно бороться самостоятельно, используя техники переключения внимания.

— Можно попытаться заняться физической деятельностью. Иногда помогает просто пожевать жвачку. Лучше всего занять мозг изучением полезной информации, почитать книги или просто посмотреть фильмы , — комментирует Галина Родригес-Родригес

Музыка звучала во мне Фото: Global Look Press/moodboard/Nick White

По мнению эксперта, если это не помогает, то лучше расслабиться и не воевать с самим собой, потому что отчаянные попытки забыть «навязчивую мелодию» будут только сильнее провоцировать ее повторение.

— Хороший способ — специально удерживать мелодию в голове, стараясь больше ни о чем не думать. Тогда вы заметите, как сложно ее удержать. Можно также представить слова песни в виде бегущей строки, мысленно «наблюдая» как она уходит из сознания , — советует Кристина Вирт.

Когда же стоит, не надеясь на себя, начать беспокоиться и обратиться за специализированной помощью?

— Невозможно ответить на этот вопрос наверняка, указывая на четкие временные промежутки. Здесь скорее стоит ориентироваться на собственные ощущения, — говорит Галина Родригес-Родригес.