Источник сообщил об отъезде ректора РАНХиГС Мау в Израиль
Ректор РАНХиГС Владимир Мау, против которого прекратили уголовное дело, уехал в Израиль. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает источник «РИА Новости».
«Улетел сегодня», — сказал он.
О прекращении уголовного дела против Мау стало известно 14 октября.
Ректор РАНХиГС был задержан 30 июля оперативниками столичного ГУ МВД в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.
Расследование проводилось в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.
3 августа Тверской суд Москвы заменил меру пресечения для Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде. После этого 10 августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.