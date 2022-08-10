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Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау вернулся к исполнению своих обязанностей.

Кто сказал Мау: за что задержали ректора РАНХиГС
По обвинению в мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы вуза в среду, 10 августа.

3 августа пресс-служба Тверского суда Москвы подтвердила информацию о замене домашнего ареста Мау на подписку о невыезде.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

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