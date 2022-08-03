В суде подтвердили замену Мау домашнего ареста на подписку о невыезде

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау, задержанному по делу о хищении средств в особо крупном размере, заменили домашний арест на подписку о невыезде. Эту информацию 3 августа подтвердила пресс-служба Тверского суда Москвы.

«3 августа 2022 года в Тверской районный суд города Москвы поступило заявление от следователя ГСУ ГУ МВД РОССИИ по г. Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В.А. в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Мау ранее был отправлен под домашний арест до 7 августа. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018-го по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

3 августа 2022-го ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, обвиняемый в мошенничестве, дал изобличающие показания на не известных ранее фигурантов дела, полностью признал вину и возместил ущерб. Суд отпустил его под домашний арест.