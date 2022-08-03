Ректор Шанинки Зуев признал вину

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, обвиняемый в мошенничестве, дал изобличающие показания на не известных ранее фигурантов дела, полностью признал вину и возместил ущерб. Об этом 3 августа на заседании Тверского суда Москвы сообщил следователь.

«Зуев дал признательные показания, полностью возместил ущерб. Кроме того, он дал показания, изобличившие ранее не известных следствию соучастников преступления. В настоящее время сбор доказательств по делу окончен, расследование дела близится к завершению», — приводит слова следователя корреспондент «Известий».

Накануне сообщалось, что суд 3 августа рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении ректора Шанинки.

По данным следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замдиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком и бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой с целью хищения денег вуза.

Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018-го по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. Из постановления суда следует, что она обвиняется сразу в нескольких эпизодах. По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.

Кроме того, в деле фигурирует ректор РАНХиГС Владимир Мау. Его обвиняют в хищении денег из вуза. 3 августа 2022 года следователь заменил Мау домашний арест на подписку о невыезде.