Следствие попросило перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест

Тверской суд Москвы 3 августа рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили 2 августа «Известиям» в пресс-службе суда.

9 июня Второй кассационный суд отменил решение об аресте Зуева и назначил новое заседание по этому вопросу. Однако Зуеву снова избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей. На данный момент Зуев остается под стражей, 3 июня Тверской суд Москвы продлил ему арест до 7 августа.

По данным следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замдиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком и бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой с целью хищения денег вуза.

Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. Из постановления суда следует, что она обвиняется сразу в нескольких эпизодах. По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.

Кроме того, по делу отправлен под домашний арест ректор РАНХиГС Владимир Мау. Его обвиняют в хищении денег из вуза.