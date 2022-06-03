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Суд продлил арест ректору Шанинки Зуеву

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Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда
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Тверской суд Москвы продлил до 7 августа арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом в пятницу, 3 июня, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

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По данным следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замдиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком и бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой с целью хищения денег вуза.

Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

Накануне Тверской суд Москвы продлил до 6 августа арест Марине Раковой по делу о мошенничестве. Из постановления суда следует, что Ракова обвиняется в трех эпизодах хищения средств.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.

Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. А главу научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, также являющуюся фигуранткой дела Раковой, объявили в федеральный розыск.

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