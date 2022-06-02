Реклама
Прямой эфир
Мир
В Запорожской области национализируют принадлежащее Киеву имущество
Политика
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией
Мир
Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск
Экономика
Минфин США расширил санкционный список против России
Мир
Дело Медведчука передали в суд, политику грозит до 15 лет лишения свободы
Мир
В Херсоне заявили о приходе России в регион навсегда
Общество
Путин поручил кабмину утвердить план строительства дорог на 2023–2027 годы
Мир
Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
Мир
Зеленский заявил о контроле РФ над 20% территории Украины
Мир
Венгрия потребовала от ЕС разрешения на продажу продукции из российской нефти
Мир
В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам «Ваффен СС»

Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой до 6 августа

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Тверского суда
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы продлил до 6 августа арест экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда 2 июня.

«Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Раковой на срок до 6 августа», — сообщили в пресс-службе.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Ее задержали в октябре 2021 года. Из постановления суда следует, что Ракова обвиняется в трех эпизодах.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор Шанинки Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.

Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. А главу научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, также являющуюся фигуранткой дела Раковой, объявили в федеральный розыск.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022