Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой до 6 августа

Тверской суд Москвы продлил до 6 августа арест экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда 2 июня.

«Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Раковой на срок до 6 августа», — сообщили в пресс-службе.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Ее задержали в октябре 2021 года. Из постановления суда следует, что Ракова обвиняется в трех эпизодах.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор Шанинки Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает.

Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. А главу научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, также являющуюся фигуранткой дела Раковой, объявили в федеральный розыск.

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