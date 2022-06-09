Кассационный суд отменил арест ректора Шанинки Зуева

Второй кассационный суд отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд постановление об избрании меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент «Известий» из зала суда 9 июня.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и защиты Зуева.

«Ходатайство уполномоченного по правам человека Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры удовлетворить, апелляционное представление от 9 ноября 2021 года в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — говорится в решении суда.

Представители уполномоченного по правам человека просили суд отменить Зуеву меру пресечения, связанную с изоляцией от общества.

«Если вина Зуева будет доказана, то он должен понести наказание, но он уже несет это наказание. <...> Суд первой инстанции в результате оценки совокупности данных сделал выбор — мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд апелляционной инстанции сослался только на формальные данные и изменил меру пресечения. Надеемся, что судьба Сергея Зуева не оставит вас равнодушными, он не должен находится в изоляции от общества», — заявил представитель Москальковой Сергей Футо.

Следствие считает, что Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой и экс-замдиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком с целью хищения денег вуза. Фигуранты заключали подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018-го по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

На данный момент Зуев остается под стражей, 3 июня Тверской суд Москвы продлил ему арест до 7 августа.

Ранее суд продлил меру пресечения до той же даты экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве. Она является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. А главу научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, также являющуюся фигуранткой дела, объявили в федеральный розыск.