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Ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Следователь заменил ректору РАНХиГС Владимиру Мау, задержанному по делу о хищении средств в особо крупном размере, домашний арест на подписку о невыезде. Об этом 3 августа сообщил источник «РИА Новости».

Кто сказал Мау: за что задержали ректора РАНХиГС
По обвинению в мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы

«Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу», — сказал собеседник агентства.

Причины смягчения меры пресечения не раскрываются.

Мау был отправлен под домашний арест до 7 августа. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре 2021-го в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

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