Прекращено дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС

Уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, прекращено. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил корреспондент «Известий» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, дело было закрыто на этой неделе, но официально закрытие дела пока не подтвердили.

Адвокат ректора Алексей Дудник отказался комментировать эту информацию.

Мау был задержан 30 июля оперативниками столичного ГУ МВД в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.

В частности, фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

3 августа Тверской суд Москвы заменил меру пресечения для Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде. После этого 10 августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.