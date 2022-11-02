МВД рассказало подробности нападения в школе Рыбинска

В одной из школ Рыбинска в Ярославской области мужчина убил свою бывшую сожительницу и ранил ее коллегу. Об этом 2 ноября сообщил портал «МВД Медиа».

«Сегодня в городе Рыбинске Ярославской области в полицию поступило сообщение о том, что в школу на улице Баженова пришел мужчина и в ходе ссоры со своей бывшей сожительницей нанес ей ножевое ранение», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы, прибывший по вызову.

В ходе предварительного расследования установлено, что между мужчиной и женщиной, работавшей в канцелярии школы, возник конфликт. Словесная перепалка завершилась убийством сотрудницы школы.

Нападавший также ранил другую женщину, находившуюся рядом с погибшей. После этого мужчина ранил себя, он госпитализирован.

Получившая ножевое ранение женщина также доставлена в больницу.

Учащиеся школы находятся на каникулах, школьников во время нападения в образовательном учреждении не было.

В апреле мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма Ульяновской области и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.