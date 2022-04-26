Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области

Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области, погибли женщина и двое детей, сообщает 26 апреля Telegram-канал 112.

По предварительным данным, мужчина пришел в учреждение с ружьем Иж-27 и застрелил нянечку и двух детей. После этого он покончил с собой. На месте работают полицейские. Правоохранители устанавливают мотив преступления.

Инцидент произошел во время тихого часа, когда дети спали в кроватях.

Ранее, 17 апреля, в Одинцово 80-летний пенсионер открыл стрельбу. Он затащил через окно стропы страховочного троса промышленного альпиниста и удерживал его в своей квартире. На просьбы полицейских и спасателей выйти из квартиры он ответил отказом. Когда сотрудники МЧС начали вскрывать дверь в его квартиру, он выстрелил и убил спасателя. Его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.