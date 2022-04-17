Выстреливший в Одинцово в спасателя пенсионер состоит на учете у психиатра

Пенсионер, застреливший спасателя в подмосковном Одинцово, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом 17 апреля «Известиям» сообщил источник.

Отмечается, что 80-летний мужчина выкрикивал фразы странного содержания.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС в подмосковном Одинцово, сообщили в СУ СК 17 апреля.

Ранее в этот день полиция и бригада скорой помощи прибыли на вызов на улицу Рябиновую в Одинцово после сообщений о том, что местный житель затащил через окно стропы страховочного троса промышленного альпиниста и зажал их окнами. Альпинист из-за этого оказался подвешен на высоте и не мог спуститься.

Правоохранители и сотрудники МЧС начали вскрывать дверь в квартиру 80-летнего подозреваемого, который выходить самостоятельно отказывался.

В какой-то момент пенсионер через дверь открыл огонь и ранил спасателя. Сотрудник МЧС скончался на месте. После этого, согласно кадрам очевидцев, пенсионер, забаррикадировавшись в квартире, открыл стрельбу из окна. Его задержали сотрудники ОМОНа. По данным источников, разрешения на оружие у него нет.