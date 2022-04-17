Мужчина застрелил сотрудника МЧС и заперся в квартире в Подмосковье

Пожилой житель Подмосковья открыл стрельбу из ружья при попытке сотрудников МЧС и полиции вскрыть дверь в его квартиру. По данным «Известий», в результате инцидента погиб сотрудник МЧС.

Трагедия произошла 17 апреля на улице Рябиновая в подмосковном Одинцово.

По информации источника, мужчина изнутри квартиры выстрелил в сотрудника МЧС из ружья. 38-летний спасатель получил ранение в области плеча и скончался в больнице.

Сейчас сотрудники полиции вместе с ОМОНом продолжают вскрывать квартиру, внутри которой находится подозреваемый. На месте работает психиатрическая бригада.

В марте мужчина открыл стрельбу из дома в микрорайоне Авиационный в Домодедово. Очевидцы сообщили в соцсетях, что сначала мужчина напал на консьержку с топором и ранил женщину, а затем начал стрелять. Сотрудники полиции злоумышленника задержали.