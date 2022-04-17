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Выстреливший в спасателя в Одинцово мужчина ранее стрелял по дому

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Пенсионер, который в подмосковном Одинцово при попытке полиции вскрыть дверь в его квартиру застрелил сотрудника МЧС, ранее уже пугал соседей неадекватным поведением. Об этом 17 апреля рассказал источник «Известий».

Как выяснилось, подозреваемый 1942 года рождения известен среди соседей странным поведением и состоит на учете у психиатра. По словам источника, мужчина вдовец и после потери жены начал злоупотреблять алкоголем, с чем и связывают его неадекватное поведение.

Так, пенсионер не раз пугал соседей криками, а однажды стрелял из пневматического оружия по соседнему дому.

17 апреля мужчина затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая мужчине спуститься. Очевидцы вызвали полицию и МЧС. При попытке вскрыть дверь в квартиру отказавшегося выходить пенсионера мужчина выстрелил через дверь и попал в сотрудника МЧС. Спасатель скончался.

После этого, по данным очевидцев, забаррикадировавшийся дома пенсионер начал стрелять из окна. По предварительной информации, зарегистрированного на него оружия нет.

В настоящее время стрелявший задержан. Вскоре его доставят на допрос к следователю. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

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