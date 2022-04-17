Застреливший в Подмосковье сотрудника МЧС мужчина открыл огонь из окна

Подозреваемый в убийстве сотрудника МЧС в Одинцово открыл стрельбу из окна квартиры. Очевидцы сняли на видео злоумышленника.

Судя по кадрам, мужчина стреляет из окна.

Ранее, 17 апреля, источник «Известий» сообщил, что пожилой житель Одинцово выстрелил в сотрудника МЧС, который помогал полиции вскрывать дверь в квартиру подозреваемого. В результате инцидента спасатель погиб.

По информации источника, мужчина изнутри квартиры открыл огонь из ружья. 38-летний спасатель получил ранение в области плеча и скончался.

Сейчас сотрудники полиции вместе с ОМОНом продолжают вскрывать квартиру. Подробности происшествия выясняются.